Путин по видеосвязи открыл участок Московского скоростного диаметра

10 сентября. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в церемонии открытия движения по новому участку Московского скоростного диаметра, сообщает пресс-служба Кремля.



Президент и мэр Москвы приняли участие в церемонии в режиме видеоконференции из концертного зала «Зарядье».



С открытием участка от Дмитровского до Ярославского шоссе завершено строительство основного участка МСД. С его запуском открыто движение от входа в город федеральной трассы М-1 на севере до Косинской эстакады.