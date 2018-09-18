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Город (Москва и область)
18.09.2018, 13:44
Посол Израиля в Москве вызван в МИД
18 сентября. Mossovetinfo.ru – Посол Израиля в Москве вызван в МИД РФ в связи с инцидентом с российским Ил-20 сбитым в Сирии, сообщили журналистам в пресс-службе МИД. Российский самолет Ил-20...
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Город (Москва и область)
18.09.2018, 13:33
Собянин пообещал учесть в своей работе наказы москвичей
18 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии вступления в должность пообещал выполнить все наказы москвичей. «Я обещаю, что ни один из этих наказов, идей, которые был...
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Город (Москва и область)
18.09.2018, 13:20
Путин поздравил Собянина с вступлением в должность мэра Москвы
18 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с вступлением в должность мэра Москвы. «Вы доказали, что умеете решать самые сложные задачи, добиватьс...