18 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с вступлением в должность мэра Москвы.



«Вы доказали, что умеете решать самые сложные задачи, добиваться позитивных перемен», - заявил Путин на церемонии инаугурации Собянина.



По словам Путина, за первые пять лет работы Собянина в должности мэра Москвы, облик города изменился в лучшую сторону, у москвичей появились новые возможности для отдыха, изменилась сама атмосфера города. Путин также подчеркнул, что сосредоточенный в Москве научный, деловой и образовательный потенциал позволяет ей успешно конкурировать с крупнейшими мегаполисами мира, а также заявил, что Москва играет очень важную роль в решении общегосударственных задач, стоящих перед страной.



«Сделано очень много, но предстоит сделать еще больше», - заявил президент России.