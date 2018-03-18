18 марта. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин проголосовал 18 марта на президентских выборах в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте Москвы на избирательном участке 2151. Путин прибыл на участок около 9.31.

«Я уверен в правильности в той программы, которую предлагаю для страны», — сказал Владимир Путин отвечая после голосования на вопрос о том, трудно ли ему было сделать выбор.

Доступ избирателей на участок 2151 во время голосования В.Путин не перекрывался, сообщает корреспондент ИА «Моссовет».

Избирательный участок 2151 оборудован комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Выборы президента России проходят по всей стране 18 марта. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени.