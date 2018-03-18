«Я уверен в правильности в той программы, которую предлагаю для страны», — сказал Владимир Путин отвечая после голосования на вопрос о том, трудно ли ему было сделать выбор.
Доступ избирателей на участок 2151 во время голосования В.Путин не перекрывался, сообщает корреспондент ИА «Моссовет».
Избирательный участок 2151 оборудован комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).Выборы президента России проходят по всей стране 18 марта. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени.
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