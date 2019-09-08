8 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Московской городской Думы (Мосгордумы).



Путин проголосовал в воскресенье избирательном участке номер 2151, который находится в Российской академии наук. Президент традиционно голосует на этом избирательном участке.



Схема «нарезки» округов на выборах в Мосгордуму.