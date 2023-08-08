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Город (Москва и область)     10.08.2023 07:59

ПВО ночью сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города - Собянин

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Теги:  БПЛА  беспилотники  Собянин  Минобороны  сообщение  ПВО 

10 августа — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны России сообщили в своих telegram-каналах, что ночью силами ПВО в небе над Калужской и Московской областямии уничтожены два беспилотника (БПЛА), летящих в направлении Москвы.

В 5:00 мск Сергей Собянин сообщил: "Ночью, около четырёх часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД".

Чуть позднее в telegram-канале министерства обороны России сообщили: сегодня ночью над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами.

"Два БПЛА, летящих в направлении города Москвы, уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области. Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены два БПЛА, еще 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет.

СМИ сообщают, что временно в аэропортах утром были задержаны ряд рейсов.

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Теги: 
БПЛА  беспилотники  Собянин  Минобороны  сообщение  ПВО 

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