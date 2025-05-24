ПВО отразила массовую отаку беспилотников на московский регион в ночь на 28 мая

28 мая — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в телеграм-канале многократно сообщал об отражении ПВО Минобороны налёт вражеских беспилотников (БПЛА) , летевших на Москву. Совокупно сообщалось о сбитии не менее тридцати БПЛА, в том числе, в Зеленограде.



По информации мэра столицы, пострадавших и серьезных разрушений нет, сообщил Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.



Росавиация сообщала в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском вводились временные ограничения на прием и (или) выпуск самолетов. Часть рейсов авиакомпаний были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет.