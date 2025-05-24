 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     28.05.2025 06:40

ПВО отразила массовую отаку беспилотников на московский регион в ночь на 28 мая

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  БПЛА  беспилотники  атака  ПВО  отражение  Собянин  аэропорт  Зеленоград 

28 мая — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в телеграм-канале многократно сообщал об отражении ПВО Минобороны налёт вражеских беспилотников (БПЛА) , летевших на Москву. Совокупно сообщалось о сбитии не менее тридцати БПЛА, в том числе, в Зеленограде.

По информации мэра столицы, пострадавших и серьезных разрушений нет, сообщил Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Росавиация сообщала в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском вводились временные ограничения на прием и (или) выпуск самолетов. Часть рейсов авиакомпаний были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  БПЛА  беспилотники  атака  ПВО  отражение  Собянин  аэропорт  Зеленоград 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

06:40 Город (Москва и область) ПВО отразила массовую отаку беспилотников на московский регион в ночь на 28 мая

13:44 Общество Врачи получат право назначать своим пациентам БАДы - Госдума

08:55 Происшествия Число пострадавших в Ливерпуле увеличилось до 47 человек - Sky News

15:09 Другое Достигнутые в Стамбуле договоренности в части обмена 1000 на 1000 пленных - выполнены в полном объеме

11:38 Город (Москва и область) МЧС: Сильная жара ожидается в Москве 25 - 26 мая

Актуальные материалы

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

12:47 Мнения Путин: Правда и справедливость на нашей стороне

15:00 В России Завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область

01:33 В мире США введут глобальный базовый тариф в размере 10% 5 апреля

20:13 В России Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru