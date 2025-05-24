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Город (Москва и область)
28.05.2025, 06:40
ПВО отразила массовую отаку беспилотников на московский регион в ночь на 28 мая
28 мая — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в телеграм-канале многократно с...
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Город (Москва и область)
25.05.2025, 11:38
МЧС: Сильная жара ожидается в Москве 25 - 26 мая
25 мая — Mossovetinfo.ru — Предупреждение о сильной жаре в Москве 25 и 26 мая, с максимальной температурой воздуха 30 гра...
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Город (Москва и область)
24.05.2025, 09:15
1 июня в «Лужниках» отметят Всероссийский день футбола
24 мая — Mossovetinfo.ru — 1 июня в «Лужниках» отметят Всероссийский день футбола, сообщает в своем официальном канал...