30 апреля. Mossovetinfo.ru – Пять компаний-инвесторов подали заявки на участие в конкурсе за право строительства канатной дороги от станции метро «Сходненская» до станции метро «Речной вокзал», сообщает пресс-служба департамента Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям.



Заявки на конкурс подали компании «Старый город» (дочерняя компании инициатора проекта немецкой BPS International), «Национальные канатные дороги (дочерняя компания французского производителя канатных дорог Poma), «Московские канатные дороги», «Развитие канатных дорог» (Санкт-Петербург) и «Профлогистиксервис» (Москва).



Предполагаемый объем инвестиций в строительство новой канатной дороги составляет 3,16 миллиарда рублей. При этом финансовое участие городских властей в реализации проекта не предусмотрено. После завершения строительства дорога будет принадлежать городу, а инвестор получит концессию на использование дороги сроком на 25 лет, из которых 2,5 года будет отведено на строительство.



Новая канатная дорога пройдет над Химкинским водохранилищем. Ее протяженность составит 2,3 километра, дорога соединит районы Левобережный, Северное и Южное Тушино. После появления канатной дороги время в пути с одного берега Химкинского водохранилища до другого сократится в 6 раз – с 45 до 7-10 минут.



Дорога будет интегрирована в городскую транспортную систему. Планируется, что оплатить проезд по ней можно будет картой «Тройка», а стоимость проезда не будет превышать 55 рублей.