13 января. Mossovetinfo.ru – Пять московских музеев изменили дни бесплатных посещений, проводившиеся в рамках акции «Московская музейная неделя», сообщается на портале mos.ru.



В рамках акции, столичные музеи и выставочные залы, подведомственные департаменту культуры Москвы, каждую третью неделю каждого месяца организовывают бесплатный доступ в один из дней недели. Всего в акции принимают участие более 80 музеев и выставочных залов.



Изменения дней бесплатных посещений коснулись музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» (день бесплатных посещений перенесен с воскресенья на вторник), музейно-мемориального комплекса «История танка Т-34» (с воскресенья на среду), Государственного музея Маяковского (с пятницы на среду), Государственного биологического музея имени Тимирязева и музея Парка Горького - оба музея перенесли день бесплатных посещений с воскресенья на четверг.



Расписание бесплатных посещений в остальных московских музеях и галереях, принимающих участие в акции, осталось таким же, как в прошлом году. С ним можно ознакомится на сайте агентства «Мосгортур».



Первая в 2020 году акция «Московская музейная неделя» пройдет с 13 по 19 января.