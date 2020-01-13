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Город (Москва и область)
13.01.2020, 09:06
Пять московских музеев изменили дни бесплатных посещений
13 января. Mossovetinfo.ru – Пять московских музеев изменили дни бесплатных посещений, проводившиеся в рамках акции «Московская музейная неделя», сообщается на портале mos.ru. В рамках акции,...
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Город (Москва и область)
13.01.2020, 08:35
Названы районы Москвы, в которых активнее всего проходит переселение по реновации
13 января. Mossovetinfo.ru – Названы пять районов Москвы, в которых активнее всего проходит переселение в рамках программы реновации жилья, сообщается на портале mos.ru. В 2019 году лидерами ...
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Город (Москва и область)
13.01.2020, 08:15
В приложении «Парковки Москвы» появилась возможность оплатить эвакуацию автомобиля
13 января. Mossovetinfo.ru – Возможность оплатить эвакуацию автомобиля появилась в приложении «Парковки Москвы», сообщается на портале mos.ru. Чтобы воспользоваться новой функцией приложения,...