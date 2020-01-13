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Город (Москва и область)     13.01.2020 09:06

Пять московских музеев изменили дни бесплатных посещений

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Теги:  музеи  Московская музейная неделя  акции  бесплатный доступ 

13 января. Mossovetinfo.ru – Пять московских музеев изменили дни бесплатных посещений, проводившиеся в рамках акции «Московская музейная неделя», сообщается на портале mos.ru.

В рамках акции, столичные музеи и выставочные залы, подведомственные департаменту культуры Москвы, каждую третью неделю каждого месяца организовывают бесплатный доступ в один из дней недели. Всего в акции принимают участие более 80 музеев и выставочных залов.

Изменения дней бесплатных посещений коснулись музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» (день бесплатных посещений перенесен с воскресенья на вторник), музейно-мемориального комплекса «История танка Т-34» (с воскресенья на среду), Государственного музея Маяковского (с пятницы на среду), Государственного биологического музея имени Тимирязева и музея Парка Горького - оба музея перенесли день бесплатных посещений с воскресенья на четверг.

Расписание бесплатных посещений в остальных московских музеях и галереях, принимающих участие в акции, осталось таким же, как в прошлом году. С ним можно ознакомится на сайте агентства «Мосгортур».

Первая в 2020 году акция «Московская музейная неделя» пройдет с 13 по 19 января.


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Карта места

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Теги: 
музеи  Московская музейная неделя  акции  бесплатный доступ 

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