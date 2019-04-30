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Город (Москва и область)     30.04.2019 08:46

Пять переулков благоустроят в районе Патриарших прудов

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Теги:  благоустройство  Патриаршие пруды 

30 апреля. Mossovetinfo.ru – В районе Патриарших прудов начались работы по благоустройству пяти переулков, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Работы пройдут в Большом Козихинском, Богословском, Благовещенском, Вспольном и Ермолаевском переулках. В ходе работ разные стороны переулков будут временно перекрывать, однако полностью закрывать движение транспорта и пешеходов по благоустраиваемым переулкам не будут.

В результате работ по благоустройству, в переулках будут расширены тротуары, воздушные кабельные линии уберут под землю, для пешеходов поставят лавочки и урны, появятся информационные стелы. Будет установлено 150 современных светильников, появятся парковочные карманы на 250 машин. Будет разбито около 9 тысяч квадратных метров газонов, высажено около 30 деревьев и более 700 кустарников.

Все работ по благоустройству планируется завершить в сентябре.


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Карта места

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Теги: 
благоустройство  Патриаршие пруды 

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