30 апреля. Mossovetinfo.ru – В районе Патриарших прудов начались работы по благоустройству пяти переулков, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Работы пройдут в Большом Козихинском, Богословском, Благовещенском, Вспольном и Ермолаевском переулках. В ходе работ разные стороны переулков будут временно перекрывать, однако полностью закрывать движение транспорта и пешеходов по благоустраиваемым переулкам не будут.



В результате работ по благоустройству, в переулках будут расширены тротуары, воздушные кабельные линии уберут под землю, для пешеходов поставят лавочки и урны, появятся информационные стелы. Будет установлено 150 современных светильников, появятся парковочные карманы на 250 машин. Будет разбито около 9 тысяч квадратных метров газонов, высажено около 30 деревьев и более 700 кустарников.



Все работ по благоустройству планируется завершить в сентябре.