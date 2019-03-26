26 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение достроить пять «проблемных» жилых объектов, где были нарушены права дольщиков, за счет средств городского бюджета, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Четыре проблемных ЖК находятся в ТиНАО, еще один – в Северо-Восточном административном округе Москвы. За счет городского бюджета будут достроены жилые комплексы на улице Малыгина, в городе Троицк на 42-м километре Калужского шоссе (ЖК «Легенда»), ЖК «Воскресенское» в одноименном поселке, жилой комплекс на 336 квартир на улице Текстильщиков в городе Троицк, и жилой комплекс на улице Труда в поселке Кокошкино.



Застройщики проблемных ЖК либо уже признаны банкротами, либо находятся в стадии оформления процедуры банкротства.



В ближайшее время на проблемных ЖК пройдут обследования, по результатам которых будет определен объем работ и порядок их финансирования.