26 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение достроить пять «проблемных» жилых объектов, где были нарушены права дольщиков, за счет средств городского бюджета, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Четыре проблемных ЖК находятся в ТиНАО, еще один – в Северо-Восточном административном округе Москвы. За счет городского бюджета будут достроены жилые комплексы на улице Малыгина, в городе Троицк на 42-м километре Калужского шоссе (ЖК «Легенда»), ЖК «Воскресенское» в одноименном поселке, жилой комплекс на 336 квартир на улице Текстильщиков в городе Троицк, и жилой комплекс на улице Труда в поселке Кокошкино.
Застройщики проблемных ЖК либо уже признаны банкротами, либо находятся в стадии оформления процедуры банкротства.
В ближайшее время на проблемных ЖК пройдут обследования, по результатам которых будет определен объем работ и порядок их финансирования.
11:47 Город (Москва и область) Суд обязал снести крупнейший торговый центр Зеленограда
11:10 Город (Москва и область) Пять «проблемных» жилых объектов достроят за счет средств московского бюджета
10:53 Происшествия Предварительное слушание по делу Кокорина и Мамаева начнется 3 апреля
10:02 Происшествия Московские спасатели вытащили из воды лыжника, провалившегося под лед
09:24 Город (Москва и область) Водителей не будут штрафовать за выезд на пять выделенных полос до перевода на ежедневный режим
21:08 Общество Климатическая весна придет в Москву в конце марта
17:10 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июне
07:41 Общество Встречи префектов с жителями 27 марта. Адреса
20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка
10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом
10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников
17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта