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Город (Москва и область)     03.04.2019 17:05

Пять станций красной ветки метро откроют раньше срока

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Теги:  метро  метрополитен  Сокольническая линия  Большая кольцевая 

3 апреля. Mossovetinfo.ru – Закрытый для строительства Большой кольцевой линии метро участок Сокольнической линии откроется раньше срока. 5 станций возобновят свою работу уже в 5:30 утра четверга, 4 апреля.

Закрытие станций было необходимо для строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии, который пройдет под станцией «Сокольники».

На вход и выход 30 марта были закрыты станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского». Станция «Комсомольская» временно стала конечной. Открыть станции планировалось 6 апреля.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Сокольническая линия  Большая кольцевая 

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