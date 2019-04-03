3 апреля. Mossovetinfo.ru – Закрытый для строительства Большой кольцевой линии метро участок Сокольнической линии откроется раньше срока. 5 станций возобновят свою работу уже в 5:30 утра четверга, 4 апреля.
Закрытие станций было необходимо для строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии, который пройдет под станцией «Сокольники».
На вход и выход 30 марта были закрыты станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского». Станция «Комсомольская» временно стала конечной. Открыть станции планировалось 6 апреля.
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