23 февраля. Mossovetinfo.ru – Участок Сокольнической линии московского метро от станции «Комсомольская» до «Бульвара Рокоссовского» повторно закроют на несколько дней в апреле. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.



Будут закрыты станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» закрывали для строительства участка Большой кольцевой линии.



Закрытие станций необходимо для строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ).