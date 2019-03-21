21 марта. Mossovetinfo.ru – Пять станций Сокольнической линии метро закроют с 30 марта по 5 апреля для завершения работу по строительству участка Большой Кольцевой линии метро, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



В указанный период для пассажиров будут закрыты станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского». Движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться на участке от станции «Комсомольская» до станции «Саларьево».



Для удобства пассажиров будет запущен компенсационный автобус КМ. Он будет ходить от станции «Комсомольская» до станции «Черкизовская» с остановками у станций «Красносельская», «Сокольники» и «Преображенская площадь». Кроме того, в период закрытия станций трамвайный маршрут № 13, проходящий мимо закрытых станций метро, также будет работать бесплатно.



В штатном режиме Сокольническая линия возобновит работу в субботу, 6 апреля с открытием метро.