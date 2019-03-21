21 марта. Mossovetinfo.ru – Пять станций Сокольнической линии метро закроют с 30 марта по 5 апреля для завершения работу по строительству участка Большой Кольцевой линии метро, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.
В указанный период для пассажиров будут закрыты станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского». Движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться на участке от станции «Комсомольская» до станции «Саларьево».
Для удобства пассажиров будет запущен компенсационный автобус КМ. Он будет ходить от станции «Комсомольская» до станции «Черкизовская» с остановками у станций «Красносельская», «Сокольники» и «Преображенская площадь». Кроме того, в период закрытия станций трамвайный маршрут № 13, проходящий мимо закрытых станций метро, также будет работать бесплатно.
В штатном режиме Сокольническая линия возобновит работу в субботу, 6 апреля с открытием метро.
14:59 Город (Москва и область) Коммунарскую линию метро построят в два этапа
13:55 Город (Москва и область) Пять станций Сокольнической линии метро закроют с 30 марта по 5 апреля
13:30 В России Госдума приняла закон об индексации пенсий выше прожиточного минимума
13:23 Происшествия На юго-востоке Москвы перекрыли движение из-за просевшего дорожного полотна
13:05 Общество ЦИК отказал КПРФ в передаче мандата Жореса Алферова Павлу Грудинину
20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка
10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом
10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников
17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта
11:18 Общество Минприроды России просят провести публичное обсуждение изменения границ нацпарка «Лосиный остров»
15:31 Город (Москва и область) Мосгордума утвердила 15 членов Общественной палаты столицы
13:13 Город (Москва и область) Мосгордума увеличила бюджет столицы на 137 миллиардов рублей