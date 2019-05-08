8 мая. Mossovetinfo.ru – Пятиминутный интервал движения поездов на Московском центральном кольце 9 мая будет продлен до 24:00, сообщается на официальном сайте Московской железной дороги.



Ранее сообщалось, что в дни майских праздников поезда по МЦК будут ходить по графику выходного дня: с 12:30 до 18:00 с пятиминутным интервалом, в остальное время – с 10-минутным интервалом.



Решение продлить на шесть часов движение поездов с пятиминутным интервалом принято для удобства граждан, которые будут принимать участие в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.