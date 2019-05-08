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Город (Москва и область)     08.05.2019 13:30

Пятиминутный интервал движения на МЦК 9 мая продлят до полуночи

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Теги:  МЦК  график движения  9 мая 

8 мая. Mossovetinfo.ru – Пятиминутный интервал движения поездов на Московском центральном кольце 9 мая будет продлен до 24:00, сообщается на официальном сайте Московской железной дороги.

Ранее сообщалось, что в дни майских праздников поезда по МЦК будут ходить по графику выходного дня: с 12:30 до 18:00 с пятиминутным интервалом, в остальное время – с 10-минутным интервалом.

Решение продлить на шесть часов движение поездов с пятиминутным интервалом принято для удобства граждан, которые будут принимать участие в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.


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Карта места

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Теги: 
МЦК  график движения  9 мая 

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