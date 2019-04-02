2 апреля. Mossovetinfo.ru – В день проведения матча 1/2 финала Кубка России между командами «Локомотив» и «Ростов», пятиминутный интервал движения поездов «Ласточка» будет продлен, сообщается на официальном сайте МЖД.
Матч состоится в среду, 3 апреля. Поезда «Ласточка» будут ходить по МЦК с 5-минутным интервалом с 16:00 до 23:00. Решение принято для обеспечения перевозки болельщиков.
12:02 Город (Москва и область) Пятиминутный интервал движения поездов на МЦК продлят в день матча «Локомотив» - «Ростов»
11:40 Город (Москва и область) Утвержден проект реконструкции развязки МКАД с Липецкой улицей
11:32 Город (Москва и область) Технологию «умного сноса» применят при разборе четырех домов по программе реновации
10:56 Город (Москва и область) Утверждены названия четырех новых станций московского метро
10:43 Город (Москва и область) Новые входы в усадьбу Люблино оборудуют до конца года
21:44 Город (Москва и область) Собянин рассказал о льготах для москвичей старшего возраста
11:16 Общество «Открытая Россия» приняла решение о ликвидации движения
11:01 В мире В Украине проходит голосование на президентских выборах
15:51 Город (Москва и область) Схема движения изменится с 6 по 11 апреля в районе закрытых станций фиолетовой ветки метро
09:45 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» закрылась на реконструкцию
09:31 Город (Москва и область) Участок красной ветки метро закрыт до 6 апреля в связи со строительством БКЛ
07:49 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в апреле