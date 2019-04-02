2 апреля. Mossovetinfo.ru – В день проведения матча 1/2 финала Кубка России между командами «Локомотив» и «Ростов», пятиминутный интервал движения поездов «Ласточка» будет продлен, сообщается на официальном сайте МЖД.



Матч состоится в среду, 3 апреля. Поезда «Ласточка» будут ходить по МЦК с 5-минутным интервалом с 16:00 до 23:00. Решение принято для обеспечения перевозки болельщиков.