Другие материалы
-
Город (Москва и область)
29.08.2019, 18:16
В Москве выявлены массовые нарушение при изготовлении и торговле шаурмой
29 августа. Mossovetinfo.ru – Московское управление Роспотребнадзора выявило массовые нарушения при изготовлении и торговле шаурмой, сообщается на официальном сайте ведомства. Массовые провер...
-
Город (Москва и область)
29.08.2019, 17:13
В Москве будут ежегодно повышать финансирование школ
29 августа. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы приняли решение ежегодно повышать подушевое финансирование школ, сообщил в ходе городского педагогического совета мэр Москвы Сергей Собянин. «Мы до...
-
Город (Москва и область)
29.08.2019, 16:16
Режим работы МЦК изменится с 31 августа по 1 сентября включительно
29 августа. Mossovetinfo.ru – Режим работы Московского центрального кольца изменится с 30 августа по 1 сентября включительно, сообщается на официальном сайте МЖД. Изменение разжима работы нео...