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Город (Москва и область)     29.08.2019 15:29

Рабочая группа при участии депутатов МГД попросила Собянина приостановить строительство Юго-Восточной хорды

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Теги:  Юго-Восточная хорда  строительство  Мосгордума  МГД  экологи  обращение  Сергей Собянин 

29 августа. Mossovetinfo.ru – Рабочая группа с участием депутатов Мосгордумы обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой приостановить работы по строительству Юго-Восточной хорды, сообщила в ходе круглого стола председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Людмила Стебенкова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Юго-Восточная хорда пройдет через территорию могильника радиоактивных веществ (урана и тория). По мнению экологов, в ходе строительных работ радиоактивные материалы могут быть подняты на поверхность, что может привести к экологической катастрофе городского масштаба. Однако в пресс-службе Москомархитектуры заявили, что проект планировки ЮЗХ не затрагивает не затрагивает участки бывшего могильника.

По словам Стебенковой, в резолюции рабочей группы указано, что необходимо остановить все работы по строительству ЮВХ, провести всестороннюю экспертизу почв и воздуха, а также создать рабочую группу с участием представителей всех районов, в которых пройдет строительство, экологов и представителей общественности.

Кроме того, по мнению Стебенковой, необходимо закрыть гражданам доступ к территории могильника. Должна быть установлена охранная зона, и введены ограничения доступа на территорию проведения экспертизы и на территорию объекта.

Новая хорда пройдет через десять московских районов, пересечет самые загруженные трассы Москвы: Каширское шоссе, Рязанский и Волгоградский проспекты, пересечет МКАД, и выйдет на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Строительство хорды началось в 2019 году. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проект строительства Юго-Восточной хорды может быть реализован за 3-4 года.


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Теги: 
Юго-Восточная хорда  строительство  Мосгордума  МГД  экологи  обращение  Сергей Собянин 

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