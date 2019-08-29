29 августа. Mossovetinfo.ru – Рабочая группа с участием депутатов Мосгордумы обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой приостановить работы по строительству Юго-Восточной хорды, сообщила в ходе круглого стола председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Людмила Стебенкова.



Ранее в СМИ появилась информация, что Юго-Восточная хорда пройдет через территорию могильника радиоактивных веществ (урана и тория). По мнению экологов, в ходе строительных работ радиоактивные материалы могут быть подняты на поверхность, что может привести к экологической катастрофе городского масштаба. Однако в пресс-службе Москомархитектуры заявили, что проект планировки ЮЗХ не затрагивает не затрагивает участки бывшего могильника.



По словам Стебенковой, в резолюции рабочей группы указано, что необходимо остановить все работы по строительству ЮВХ, провести всестороннюю экспертизу почв и воздуха, а также создать рабочую группу с участием представителей всех районов, в которых пройдет строительство, экологов и представителей общественности.



Кроме того, по мнению Стебенковой, необходимо закрыть гражданам доступ к территории могильника. Должна быть установлена охранная зона, и введены ограничения доступа на территорию проведения экспертизы и на территорию объекта.



Новая хорда пройдет через десять московских районов, пересечет самые загруженные трассы Москвы: Каширское шоссе, Рязанский и Волгоградский проспекты, пересечет МКАД, и выйдет на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Строительство хорды началось в 2019 году. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проект строительства Юго-Восточной хорды может быть реализован за 3-4 года.