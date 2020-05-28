28 мая. Mossovetinfo.ru – Ранее оформленные рабочие пропуска в Москве автоматически будут продлены до 14 июня, сообщается на портале mos.ru.
Также никаких дополнительных сведений не нужно предоставлять для поездок со служебным удостоверением, в том числе с использованием буквенно-числового кода.
В среду, 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 14 июня пропускной режим в Москве.
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