28 мая. Mossovetinfo.ru – Ранее оформленные рабочие пропуска в Москве автоматически будут продлены до 14 июня, сообщается на портале mos.ru.



Также никаких дополнительных сведений не нужно предоставлять для поездок со служебным удостоверением, в том числе с использованием буквенно-числового кода.



В среду, 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 14 июня пропускной режим в Москве.