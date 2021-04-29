Другие материалы
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Город (Москва и область)
29.04.2021, 14:42
Работа некоторых станций метро в Москве изменится вечером 29 апреля
29 апреля. Mossovetinfo.ru — Работа некоторых станций метро в центре Москвы изменится вечером в четверг, 29 апреля, в связи с ночной репетицией Парада Победы, сообщается в telegram-канале департамента...
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Город (Москва и область)
29.04.2021, 11:58
В Москве не собираются вводить локдаун на майские праздники - власти
29 апреля. Mossovetinfo.ru — Власти Москвы не собираются вводить дополнительных ограничений на работу кафе и ресторанов, а также предприятий торговли, в дни майских праздников, сообщает ТАСС со ссылко...
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Город (Москва и область)
29.04.2021, 11:41
В Москве выявлено более 3000 новых случаев COVID-19 впервые за три месяца
29 апреля. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в Москве выявлено 3 215 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Более трех тысяч заболевших за сутки в последний раз в М...