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Город (Москва и область)     29.04.2021 14:42

Работа некоторых станций метро в Москве изменится вечером 29 апреля

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Теги:  метро  метрополитен  режим работы 

29 апреля. Mossovetinfo.ru — Работа некоторых станций метро в центре Москвы изменится вечером в четверг, 29 апреля, в связи с ночной репетицией Парада Победы, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

С 19:00 и до окончания репетиции станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и на пересадку пассажиров. Станция «Библиотека имени Ленина» будет работать только на пересадку.

Ранее сообщалось, что в связи с репетицией парада на северо-западе и в центре Москвы будут изменены маршруты наземного общественного транспорта, а также введены ограничения движения для автомобилей.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  режим работы 

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