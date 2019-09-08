8 сентября. Mossovetinfo.ru – Система электронного голосования на выборах в Мосгордуму работает в штатном режиме после остановки из-за двух сбоев, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.



Ранее сообщалось, что в работе системы произошло два сбоя из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней. Работа системы онлайн-голосования была приостановлена на час, для перехода на резервное оборудование.



Как сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Мосгордуму, за время остановки системы ни один голос не был потерян, все голоса будут учтены.



Сообщается, что к настоящему моменту в электронном голосовании приняли участие 39,2% зарегистрировавшихся избирателей.

Электронное голосование в порядке эксперимента проходит в трех избирательных округах: в 1-м округе (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), 10-м округе (Бибирево, Лианозово, Северный) и 30-м округе (южное и Центральное Чертаново).



Для того, чтобы проголосовать через интернет, нужно было заранее подать заявку. Те, кто это не сделали, могут проголосовать обычным способом, придя на свой избирательный участок.



Выборы в Мосгордуму седьмого созыва проходят 8 сентября. Москвичи выбирают 45 депутатов в 45 избирательных округах.