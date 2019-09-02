Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     02.09.2019 09:53

Работающие по франшизе предприниматели могут подать заявку на получение субсидий

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  бизнес  поддержка  франшиза  субсидии 

2 сентября. Mossovetinfo.ru – Московские предприниматели, работающие по франшизе, могут со 2 сентября подать заявку на получение субсидий по компенсации затрат на приобретение оборудования, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление о поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, работающих по франшизе, было принято в начале августа. Согласно постановлению, бизнесмены за счет субсидий могут покрыть до 25% на расходы по лизингу иностранного оборудования и 35% - отечественного. Кроме того, предприниматели могут компенсировать проценты по кредитам.

Максимальная сумма компенсации может составить 1 миллион рублей. Заявку на субсидию можно подать до 1 ноября.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
бизнес  поддержка  франшиза  субсидии 

Возврат к списку

Лента новостей

11:10 В России Названы регионы России с самой доступной электроэнергией

10:37 Город (Москва и область) Дом по программе реновации передан под заселение на западе Москвы

10:18 Город (Москва и область) На участке МКАД восстановили скоростной режим в 100 км/ч.

09:53 Город (Москва и область) Работающие по франшизе предприниматели могут подать заявку на получение субсидий

09:10 Происшествия Станция «Шаболовская» утром 2 сентября временно работала только на выход

Актуальные материалы

10:40 Город (Москва и область) Москва полностью готова к отопительному сезону - власти

10:32 Общество Где в Москве бесплатно сделать прививку от гриппа

09:17 Город (Москва и область) Участок Филевской линии метро закрыт до 2 сентября

08:16 Город (Москва и область) Впервые в Москве при детской больнице будет дежурить авиабригада

08:16 Общество Детские технопарки проведут мастер-классы на фестивале идей и технологий Rukami на ВДНХ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru