2 сентября. Mossovetinfo.ru – Московские предприниматели, работающие по франшизе, могут со 2 сентября подать заявку на получение субсидий по компенсации затрат на приобретение оборудования, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Соответствующее постановление о поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, работающих по франшизе, было принято в начале августа. Согласно постановлению, бизнесмены за счет субсидий могут покрыть до 25% на расходы по лизингу иностранного оборудования и 35% - отечественного. Кроме того, предприниматели могут компенсировать проценты по кредитам.



Максимальная сумма компенсации может составить 1 миллион рублей. Заявку на субсидию можно подать до 1 ноября.