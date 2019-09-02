2 сентября. Mossovetinfo.ru – Московские предприниматели, работающие по франшизе, могут со 2 сентября подать заявку на получение субсидий по компенсации затрат на приобретение оборудования, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Соответствующее постановление о поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, работающих по франшизе, было принято в начале августа. Согласно постановлению, бизнесмены за счет субсидий могут покрыть до 25% на расходы по лизингу иностранного оборудования и 35% - отечественного. Кроме того, предприниматели могут компенсировать проценты по кредитам.
Максимальная сумма компенсации может составить 1 миллион рублей. Заявку на субсидию можно подать до 1 ноября.
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