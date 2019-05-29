29 мая. Mossovetinfo.ru – Работы по продлению Сокольнической линии метро от станции «Коммунарка» до станции «Потапово» могут начаться в конце 2019 года, сообщил журналистам первый заместитель главы столичного департамента строительства Петр Аксенов.



По словам Аксенова, в настоящее время идет конкурсная процедура на выполнение подрядных работ по строительству нового участка метро. Протяженность нового участка составит 2,6 километра. Планируется, что участок Сокольнической линии от «Коммунарки» до «Потапово» примет пассажиров в 2022 году.



Ранее сообщалось, что новый участок Сокольнической линии метро от станции «Саларьево» до станции «Коммунарка» начнет работу в конце июня 2019 года.