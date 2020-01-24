24 января. Mossovetinfo.ru – Зараженный грунт из района строительства Юго-Восточной хорды будет вывезен, территория будет рекультивирована, сообщил на своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.



В полосу отвода будущей хорды попал участок земли, на котором в 50-60-е годы XX века завод полиметаллов складировал радиоактивные отходы. Позднее эта загрязненная территория была передана городу.



Непосредственно в зоне строительства выявлены лишь незначительные среды загрязнения, которые, по мнению специалистов, не помешают строительству. Однако было принято решение, что в ходе строительства будет проводиться постоянный радиационный мониторинг, и в случае обнаружения даже малейших следов радиации, загрязненные грунты будут вывезены из Москвы, и помещены в специальные хранилища.



Кроме того, власти Москвы заключили договор с ФГУП «Радон», которое должно вывезти зараженный радиоактивностью грунт с бывшей территории завода полиметаллов и провести полномасштабную программу рекультивации.



Собянин отметил, что власти города впервые столкнулись с подобными трудностями при строительстве дорог, однако было решено реализовать проект строительства хорды невзирая на то, что затраты на вывоз зараженного грунта и рекультивацию территории потребуют огромных затрат.



По мнению Собянина, нельзя оставлять радиоактивный могильник в городе «в наследство» будущим поколениям, кроме того, строительство хорды весьма важно для города, так как позволит замкнуть хордовое кольцо, разгрузить МКАД, ТТК и вылетные магистрали, и улучшить транспортную ситуацию для 2,5 миллионов жителей районов, прилегающих к месту строительства новой трассы.



Ранее сообщалось, что рабочая группа с участием депутатов Мосгордумы обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой приостановить работы по строительству Юго-Восточной хорды.



Тем не менее власти Москвы приняли решение начать строительство ЮВХ. В сентябре 2019 года Собянин поставил задачу начать строительство трех участков новой трассы: от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, от Каспийской улицы до ул. Шоссейной и от Рязанского проспекта до ТТК.



Юго-Восточная хорда пройдет через 10 районов Москвы и пересечет несколько вылетных магистралей: Рязанский проспект, Волгоградский проспект, Каширское шоссе, Липецкую улицу и Варшавское шоссе. После пересечения МКАД новая трасса выйдет также на магистраль Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Общая протяженность ЮВХ составит 36 километров, из которых 11 километров придется на действующие дороги.