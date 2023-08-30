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Город (Москва и область)
31.08.2023, 11:51
Ракова: Интерактивные учебники с аудиоверсиями для 5–9 классов появятся в библиотеке МЭШ в этом, 2023, году
31 августа — Mossovetinfo.ru — Интерактивные учебники для школьников 5–9 классов с аудиоверсиями, видеороликами и 3D-...
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Город (Москва и область)
30.08.2023, 10:54
С МЦД-4 станет удобнее пользоваться городским транспортом жителям 25 районов Москвы
30 августа — Mossovetinfo.ru — С МЦД-4 станет удобнее пользоваться городским транспортом жителям 25 районов Москвы, со...
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Город (Москва и область)
30.08.2023, 10:41
Глава СК поручил проверить информацию об обмане пенсионерки, лишившейся 5 млн рублей и квартиры в Москве
30 августа — Mossovetinfo.ru — Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу...