Ракова: Интерактивные учебники с аудиоверсиями для 5–9 классов появятся в библиотеке МЭШ в этом, 2023, году

31 августа — Mossovetinfo.ru — Интерактивные учебники для школьников 5–9 классов с аудиоверсиями, видеороликами и 3D-картинками впервые появятся в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ) в 2023 году. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



«Впервые в этом году библиотека МЭШ дополнится электронными интерактивными учебниками с 5 по 9 классы по всем предметам.



Это не просто отсканированная копия бумажного учебника, это полностью цифровой учебник, где каждый параграф еще обеспечен аудиоверсией.



Чтобы ребята, как они сейчас любят, могли надеть наушники и слушать идя в школу, со школы и просто двигаясь в городе», – рассказала Ракова.



Также в учебник сразу встраиваются виртуальные лаборатории. Это удобно и учителям и детям, – добавила заммэра.