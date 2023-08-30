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Город (Москва и область)     31.08.2023 11:51

Ракова: Интерактивные учебники с аудиоверсиями для 5–9 классов появятся в библиотеке МЭШ в этом, 2023, году

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Теги:  Москва  МЭШ  учебники  видеоролики  3D-картинки  виртуальные лаборатории  аудиоверсии  Ракова 

31 августа — Mossovetinfo.ru — Интерактивные учебники для школьников 5–9 классов с аудиоверсиями, видеороликами и 3D-картинками впервые появятся в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ) в 2023 году. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Впервые в этом году библиотека МЭШ дополнится электронными интерактивными учебниками с 5 по 9 классы по всем предметам.

Это не просто отсканированная копия бумажного учебника, это полностью цифровой учебник, где каждый параграф еще обеспечен аудиоверсией.

Чтобы ребята, как они сейчас любят, могли надеть наушники и слушать идя в школу, со школы и просто двигаясь в городе», – рассказала Ракова.

Также в учебник сразу встраиваются виртуальные лаборатории. Это удобно и учителям и детям, – добавила заммэра.


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Карта места

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Теги: 
Москва  МЭШ  учебники  видеоролики  3D-картинки  виртуальные лаборатории  аудиоверсии  Ракова 

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