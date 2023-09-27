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Город (Москва и область)     28.09.2023 11:26

Ракова сообщила о снижении заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве на 18% с начала недели

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Теги:  ОРВИ  и COVID-19  Москва  коронавирус  Ракова  власть  медицина  эффективность 

28 сентября — Mossovetinfo.ru — Ситуация с распространением вирусных инфекций в Москве стабилизировалась и на сегодняшний день соответствует стандартным показателям для этого времени года, с начала недели заболеваемость ОРВИ и COVID-19 уменьшилась на 18%. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в этот сезон ОРВИ и COVID-19 в большинстве случаев протекают в форме обычной простуды.

"С начала недели заболеваемость ОРВИ среди детей снизилась на 29%, среди взрослых – на 7%. По COVID-19 ситуация также благоприятная: только за последние три дня мы фиксируем уменьшение количества заболевших на 5% среди взрослых и почти на 40% среди детей. В целом же с начала этой недели заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в столице снизилась на 18%", – рассказала вице-мэр.

Ракова отметила, что московские власти "планово готовили систему здравоохранения к работе в таких условиях и с уверенностью можем сказать, что принятые меры позволили оказать помощь всем заболевшим в полном объеме, стабилизировать ситуацию и выйти на стандартные для этого времени показатели заболеваемости ОРВИ".

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне подписал указ о назначении правительства Москвы, свои должности сохранили все семь вице-мэров, в том числе, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Теги: 
ОРВИ  и COVID-19  Москва  коронавирус  Ракова  власть  медицина  эффективность 

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