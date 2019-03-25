25 марта. Mossovetinfo.ru – В рамках подготовки к акции «Бессмертный полк» москвичи смогут распечатать фотографии своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне, в центрах госуслуг «Мои документы», сообщает пресс-служба центров госуслуг Москвы.



Распечатать фотографии для шествия можно будет бесплатно. Кроме того, все желающие могут отсканировать фотографии своих родных и разместить их в электронной книге памяти «Бессмертный полк – Москва». Через сайт проекта можно будет добавить в книгу памяти информацию о своих родных – участниках войны. В настоящий момент в электронной книге памяти в настоящее время содержится информация о 196 тысячах москвичах – участниках Великой отечественной войны.



Акция «Бессмертный полк», в рамках которой граждане проносят по улицам фотографии своих родственников, принимавших участие в войне, впервые прошла в 9 мая 2007 года в Тюмени под названием «Парад победителей». Название «Бессмертный полк» появилось в 2012 году. В 2013 году в акции принимали участие жители уже 120 российских городов, в 2014 – 500 городов в семи странах. В Москве в 2018 году в акции приняли участие около миллиона человек.