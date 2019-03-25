Другие материалы
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Город (Москва и область)
25.03.2019, 13:24
Распечатать фотографии участников ВОВ к акции «Бессмертный полк» можно будет в центрах госуслуг
25 марта. Mossovetinfo.ru – В рамках подготовки к акции «Бессмертный полк» москвичи смогут распечатать фотографии своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне, в центрах госуслуг...
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Город (Москва и область)
25.03.2019, 11:28
В районе Марина Роща началась подготовка к строительству дома по программе реновации
25 марта. Mossovetinfo.ru – Подготовка к строительству дома по программе реновации жилья началась в московском районе Марьина Роща, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы. Но...
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Город (Москва и область)
25.03.2019, 11:03
В течение месяца на канатной дороге в Москве по понедельникам будут проходить учения МЧС
25 марта. Mossovetinfo.ru – В течение месяца до 24 апреля на канатной дороге на Воробьевых горах каждый понедельник будут проходить учения МЧС, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канат...