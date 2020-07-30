30 июля. Mossovetinfo.ru – Расписание пригородных поездов Белорусского и Савеловского направления МЖД изменится в августе в связи с работами по модернизации инфраструктуры, сообщается на официальном сайте МЖД.



С 3 по 6 августа на участке Савеловского направления Бескудниково – Москва-Бутырская, пройдут работы, связанные со строительством подземного вестибюля на станции Тимирязевская. Кроме того, на Савеловском направлении в период с 10 - 28 августа, за исключением выходных дней, с 08:00 до 14:00 запланированы работы по ремонту пути на участке Вербилки – Талдом.



На Белорусском направлении в течение всего месяца будут проходить работы по реконструкции станции Баковка, а со 2 по 14 августа – путевые работы на станции Фили.



Технологические окна запланированы преимущественно на ночное время, однако произойдет корректировка расписания движения пригородных поездов. Изменится время отправления и прибытия ряда электричек, в том числе следующих с Савеловского на Белорусское направление, у ряда пригородных поездов изменится количество остановок на маршруте, часть электричек будет следовать по укороченному маршруту. Кроме того, ряд пригородных поездов будет выведен из расписания. Также изменится расписание движения аэроэкспрессов до аэропорта «Шереметьево».



Подробнее об изменениях в расписании пассажиры могут узнать на официальном сайте РЖД, на вокзалах и остановках, а также в мобильном приложении «РЖД Пассжирам».