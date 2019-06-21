21 июня. Mossovetinfo.ru – Расписание пригородных электричек Белорусского направления МЖД изменится с 23 по 30 июня, сообщается на официальном сайте МЖД.



Изменения произойдут в связи с работами по модернизации инфраструктуры Белорусского направления МЖД, которые необходимы для реализации проектов МЦД. В указанный период в районе станции Кунцево и на перегоне между станциями Фили и Кунцево-1 пройдут работы по укладе бесстыковых путей.



Основная часть работ пройдет ночью, чтобы максимально сохранить дневное расписание электричек, однако часть работ будет выполнятся в дневное время. В связи с этим у ряда электричек изменится количество остановок. Изменения коснутся станций Баковка, Сетунь, Немчиновка, Инновационный центр, Рабочий поселок и Фили. Два экспресса, следующие из Москвы в Одинцово, будут выведены из расписания. У ряда электричек радиальных маршрутов и Усовского направления маршруты движения будут укорочены.



Со всеми изменения в расписании можно ознакомится на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте РЖД.