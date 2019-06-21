21 июня. Mossovetinfo.ru – Расписание пригородных электричек Белорусского направления МЖД изменится с 23 по 30 июня, сообщается на официальном сайте МЖД.
Изменения произойдут в связи с работами по модернизации инфраструктуры Белорусского направления МЖД, которые необходимы для реализации проектов МЦД. В указанный период в районе станции Кунцево и на перегоне между станциями Фили и Кунцево-1 пройдут работы по укладе бесстыковых путей.
Основная часть работ пройдет ночью, чтобы максимально сохранить дневное расписание электричек, однако часть работ будет выполнятся в дневное время. В связи с этим у ряда электричек изменится количество остановок. Изменения коснутся станций Баковка, Сетунь, Немчиновка, Инновационный центр, Рабочий поселок и Фили. Два экспресса, следующие из Москвы в Одинцово, будут выведены из расписания. У ряда электричек радиальных маршрутов и Усовского направления маршруты движения будут укорочены.
Со всеми изменения в расписании можно ознакомится на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте РЖД.
16:08 Город (Москва и область) Расписание электричек белорусского направления изменится с 23 по 30 июня
15:20 Происшествия В работе полицейских по делу Голунова найдены нарушения
14:58 Город (Москва и область) Количество дежурных спасателей и спецтехники увеличат в Москве 21-23 июня
13:53 Город (Москва и область) ЦОДД напомнил водителям о пятничных пробках и предупредил о жаре
12:52 Город (Москва и область) Питьевую воду начали раздавать на станциях метро и МЦК из-за жары
21:29 Город (Москва и область) В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории
13:06 Город (Москва и область) Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму
14:00 Город (Москва и область) Начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро
22:14 Город (Москва и область) Две улицы в центре Москвы перекроют в связи митингом в поддержку Голунова 16 июня
20:55 Общество Список кандидатов от КПРФ в депутаты Мосгордумы 7-го созыва