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Город (Москва и область)     21.06.2019 16:08

Расписание электричек белорусского направления изменится с 23 по 30 июня

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Теги:  МЖД  электрички  расписание 

21 июня. Mossovetinfo.ru – Расписание пригородных электричек Белорусского направления МЖД изменится с 23 по 30 июня, сообщается на официальном сайте МЖД.

Изменения произойдут в связи с работами по модернизации инфраструктуры Белорусского направления МЖД, которые необходимы для реализации проектов МЦД. В указанный период в районе станции Кунцево и на перегоне между станциями Фили и Кунцево-1 пройдут работы по укладе бесстыковых путей.

Основная часть работ пройдет ночью, чтобы максимально сохранить дневное расписание электричек, однако часть работ будет выполнятся в дневное время. В связи с этим у ряда электричек изменится количество остановок. Изменения коснутся станций Баковка, Сетунь, Немчиновка, Инновационный центр, Рабочий поселок и Фили. Два экспресса, следующие из Москвы в Одинцово, будут выведены из расписания. У ряда электричек радиальных маршрутов и Усовского направления маршруты движения будут укорочены.

Со всеми изменения в расписании можно ознакомится на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте РЖД.


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Карта места

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Теги: 
МЖД  электрички  расписание 

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