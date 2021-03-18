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Город (Москва и область)     18.03.2021 13:01

Расписание электричек двух направлений МЖД изменится с 19 по 21 марта

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Теги:  электрички  расписание электричек  изменения расписания  МЖД 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Расписание некоторых электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 19 по 21 марта, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Расписание будет изменено в связи с переводом станции Лобня на цифровую систему управления.

Технологические окна для работ по переводу станции на цифровую систему управления назначены преимущественно на ночное время и на выходные, чтобы сохранить объем перевозок в будние дни.

Сообщается, что у ряда электричек изменятся время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте. Ряд электричек будет выведен из расписания, некоторые электрички пойдут по укороченным маршрутам. Изменения затронут и часть поездов МЦД-1.

Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на официальном сайте РЖД, на вокзалах и остановках, а также в мобильно приложении «РЖД Пассажирам».

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Карта места

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Теги: 
электрички  расписание электричек  изменения расписания  МЖД 

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