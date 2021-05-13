Расписание электричек двух направления МЖД изменится с 15 по 29 мая

13 мая. Mossovetinfo.ru — Расписание движения пригородных электричек Курского и Рижского направлений МЖД, а также поездов МЦД-2, изменится с 15 по 29 мая, сообщается на официальном сайте МЖД.



Изменения расписания связаны с работами по укладке трех стрелочных переводов на Курском вокзале для переключения движения на участке Каланчевская – Курская на новый IV главный путь. Летом поезда начнут следовать по этому пути в реверсивном режиме.



В апреле подобные работы уже были проведены на станции Каланчевская.



Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».