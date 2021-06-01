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Город (Москва и область)     01.06.2021 15:47

Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится в июне

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Теги:  МЖД  электрички  расписание электричек  изменение расписания 

1 июня. Mossovetinfo.ru — Расписание пригородных электропоездов Горьковского направления МЖД изменится в июне в связи со строительством нового главного пути на перегоне Стройка - Балашиха, сообщается на официальном сайте МЖД.

В настоящий момент на данном перегоне действует один путь. Строителям предстоит подготовить 2,5 километра земляной насыпи для укладки пути и установки опор контактной сети.

Работы будут проходить по воскресным дням 6, 13, 20 и 27 июня с 00:30 до 16:30.

Кроме того, в связи со строительством многоуровневой развязки в районе станции Нижегородская (Карачарово), в районе станции в июне будет закрыт второй главный путь.

В связи с этим ряд пригородных электричек, курсирующих между курским вокзалом и станциями Нижегородская, Балашиха и Железнодорожная будет выведен из расписания, ряд электричек до Балашихи будут следовать до Железнодорожного, у некоторых электричек появятся дополнительные остановки на станциях Никольское, Салтыковская, Кучино.

Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на официальном сайте РЖД, на вокзалах и остановках и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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Карта места

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Теги: 
МЖД  электрички  расписание электричек  изменение расписания 

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