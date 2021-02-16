 
Актуальные темы: коронавирус
Город (Москва и область)     16.02.2021 12:56

Расписание электричек изменится в Москве в праздничные дни февраля и марта

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  электрички  расписание электричек  изменения расписания  МЖД 

16 февраля. Mossovetinfo.ru – В предпраздничные и праздничные дни с 19 по 24 февраля, а также с 6 по 9 марта, изменится расписание пригородных электричек в Москве и области, сообщается на официальном сайте МЖД.

19 и 20 февраля пригородные электрички МЖД будут ходить по расписанию пятницы, 21 и 22 февраля, а также 6 марта - по расписанию субботы, 23 февраля, 7 и 8 марта - по расписанию воскресенья, 24 февраля и 9 марта - по расписанию понедельника.

Изменения расписания коснуться всех направлений МЖД. Подробнее об изменениях можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
электрички  расписание электричек  изменения расписания  МЖД 

Возврат к списку

Лента новостей

14:53 Город (Москва и область) В Москве очистили от снега 78% дорог

14:35 В мире Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 марта

14:11 Общество Венедиктов: разногласия по ДЭГ в Госдуму будут рассмотрены в марте в ЦИК

12:56 Город (Москва и область) Расписание электричек изменится в Москве в праздничные дни февраля и марта

12:47 В России Песков: Парад Победы в 2021 году точно состоится

Актуальные материалы

08:29 Общество Ночь на вторник стала самой холодной в Москве в феврале

07:45 Город (Москва и область) До 15 градусов мороза будет в Москве в понедельник

11:31 Город (Москва и область) Станции метро в Москве в 2021 году будут открывать поэтапно

11:25 Город (Москва и область) Опубликован график переселения еще 665 домов по программе реновации

11:40 Город (Москва и область) Одну из платформ станции метро «Каширская» закроют до конца лета

17:35 Мнения Ректор ВШЭ: Вышка сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Навального

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru