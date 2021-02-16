Расписание электричек изменится в Москве в праздничные дни февраля и марта

16 февраля. Mossovetinfo.ru – В предпраздничные и праздничные дни с 19 по 24 февраля, а также с 6 по 9 марта, изменится расписание пригородных электричек в Москве и области, сообщается на официальном сайте МЖД.



19 и 20 февраля пригородные электрички МЖД будут ходить по расписанию пятницы, 21 и 22 февраля, а также 6 марта - по расписанию субботы, 23 февраля, 7 и 8 марта - по расписанию воскресенья, 24 февраля и 9 марта - по расписанию понедельника.



Изменения расписания коснуться всех направлений МЖД. Подробнее об изменениях можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».