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Город (Москва и область)     01.10.2019 12:24

Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений изменится с 1 по 9 октября

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Теги:  электрички  расписание 

1 октября. Mossovetinfo.ru – Расписание пригородных Электричек Савеловского и Белорусского направлений, а также аэроэксперссов в Шереметьево, изменится в период с 1 по 9 октября, в связи с путевыми работами, сообщается на официальном сайте МЖД.

В указанный период будут проводится работы по модернизации инфраструктуры на участках Марк – Лобня и Бескудниково – Марк. Основная часть работ пройдет в ночные часы, чтобы максимально сохранить привычное расписание. Кроме того, в выходные дни 5 и 6 октября электрички будут ходить по обычному расписанию.

В связи с путевыми работам ряд электропоездов будет проходить без остановки станции Хлебниково, Водники, Долгопрудная, Новодачная, Дегунино, Лианозово, Окружная, Трудовая, Некрасовская, Луговая, Депо, Долгопрудная Савеловского направления, а также платформы Инновационный центр, Баковка и Малые Вяземы Белорусского направления МЖД. Кроме того, ряд электропоездов будет отменен, а часть электричек, в том числе следующие с Савеловского на Белорусское направление проследуют по укороченным маршрутам.


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Карта места

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Теги: 
электрички  расписание 

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