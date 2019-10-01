1 октября. Mossovetinfo.ru – Расписание пригородных Электричек Савеловского и Белорусского направлений, а также аэроэксперссов в Шереметьево, изменится в период с 1 по 9 октября, в связи с путевыми работами, сообщается на официальном сайте МЖД.
В указанный период будут проводится работы по модернизации инфраструктуры на участках Марк – Лобня и Бескудниково – Марк. Основная часть работ пройдет в ночные часы, чтобы максимально сохранить привычное расписание. Кроме того, в выходные дни 5 и 6 октября электрички будут ходить по обычному расписанию.
В связи с путевыми работам ряд электропоездов будет проходить без остановки станции Хлебниково, Водники, Долгопрудная, Новодачная, Дегунино, Лианозово, Окружная, Трудовая, Некрасовская, Луговая, Депо, Долгопрудная Савеловского направления, а также платформы Инновационный центр, Баковка и Малые Вяземы Белорусского направления МЖД. Кроме того, ряд электропоездов будет отменен, а часть электричек, в том числе следующие с Савеловского на Белорусское направление проследуют по укороченным маршрутам.
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