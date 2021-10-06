Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 9 по 11 октября

6 октября. Mossovetinfo.ru – Расписание электричек Савеловского и белорусского направления МЖД, поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится в предстоящие выходные с 9 по 11 октября, сообщается на официальном сайте МЖД.



Расписание будет изменено в связи с проведением путевых работ в районе станции Москва-Бутырская. Чтобы сохранить объемы движения в будние дни, работы будут проводиться с 04:00 9 октября до 01:00 11 октября.



У ряда пригородных электричек и поездов МЦД-1 будет изменено время отправления и прибытия, рад электричек будет следовать по укороченному маршруту, несколько электричек выведут из расписания.



Аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на станции Окружная.



Подробнее об изменения в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».