5 ноября. Mossovetinfo.ru – Расписание пригородных электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД, а также поездов МЦД-1 изменится в ноябре в связи с проведением ремонтно-путевых работ и работ по развитию инфраструктуры, сообщается на официальном сайте МЖД.
На станции МЦД-1 Баковка будут продолжаться работы по строительству подземного перехода с тоннелем и строительству части платформы с навесом, примыкающих к выходу из тоннеля.
На станции Тимирязевская будут проводиться работы по развитию пассажирской инфраструктуры.
Кроме того, на станциях Марк и Яхрома, а также на участках Яхрома – Дмитров, Лобня – Аэропорт, и Вербилки – Талдом будут проводиться ремонтно-путевые работы.
В связи с этим, ряд пригородных электричек будет выведен из расписания, у ряда электричек и поездов МЦД изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, часть поездов проследует укороченным маршрутом.
Подробнее с изменениями в расписании можно ознакомиться на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД пассажирам».
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