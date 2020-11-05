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Город (Москва и область)     05.11.2020 13:58

Расписание электричек Савеловского и Белорусского направления МЖД изменится в ноябре

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Теги:  электрички  МЖД  МЦД-1  изменения расписания 

5 ноября. Mossovetinfo.ru – Расписание пригородных электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД, а также поездов МЦД-1 изменится в ноябре в связи с проведением ремонтно-путевых работ и работ по развитию инфраструктуры, сообщается на официальном сайте МЖД.

На станции МЦД-1 Баковка будут продолжаться работы по строительству подземного перехода с тоннелем и строительству части платформы с навесом, примыкающих к выходу из тоннеля.

На станции Тимирязевская будут проводиться работы по развитию пассажирской инфраструктуры.

Кроме того, на станциях Марк и Яхрома, а также на участках Яхрома – Дмитров, Лобня – Аэропорт, и Вербилки – Талдом будут проводиться ремонтно-путевые работы.

В связи с этим, ряд пригородных электричек будет выведен из расписания, у ряда электричек и поездов МЦД изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, часть поездов проследует укороченным маршрутом.

Подробнее с изменениями в расписании можно ознакомиться на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД пассажирам».


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Карта места

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Теги: 
электрички  МЖД  МЦД-1  изменения расписания 

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