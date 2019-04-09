9 апреля. Mossovetinfo.ru – Расписание ряда электричек Ярославского направления МЖД изменится 10 и 11 апреля в связи с работами по строительству новых путей в районе станции Мытищи, сообщается на официальном сайте МЖД.
С 23:00 10 апреля до 06:00 11 апреля электропоезда, следующие в сторону области, будут проходить платформу Лось без остановок. Кроме того, у некоторых электричек будет изменено время отправления и прибытия. Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на остановочных пунктах и официальном сайте РЖД.
В сообщении отмечается, что большая часть работ была назначена на ночное время, чтобы максимально сохранить действующее расписание.
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