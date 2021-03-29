Расписание поездов МЦД-2 изменится в апреле

29 марта. Mossovetinfo.ru — Расписание поездов МЦД-2 изменится в апреле, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Во все дни, кроме 4 апреля в период с 13:00 до 15:00 не будет движения поездов от станции Курская до станции Дмитровская. На смежных участках поезда будут следовать с увеличенным интервалом.



4 апреля остановки движения поездов не будет, однако в период с 9:40 до 20:20 поезда от Курской до Каланчевской будут следовать в реверсивном режиме по одному пути. В связи с этим, на всем маршруте МЦД-2 будут увеличены интервалы движения поездов.