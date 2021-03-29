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Город (Москва и область)     29.03.2021 21:42

Расписание поездов МЦД-2 изменится в апреле

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Теги:  МЦД  МЦД-2  изменения расписания 

29 марта. Mossovetinfo.ru — Расписание поездов МЦД-2 изменится в апреле, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Во все дни, кроме 4 апреля в период с 13:00 до 15:00 не будет движения поездов от станции Курская до станции Дмитровская. На смежных участках поезда будут следовать с увеличенным интервалом.

4 апреля остановки движения поездов не будет, однако в период с 9:40 до 20:20 поезда от Курской до Каланчевской будут следовать в реверсивном режиме по одному пути. В связи с этим, на всем маршруте МЦД-2 будут увеличены интервалы движения поездов.

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Карта места

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Теги: 
МЦД  МЦД-2  изменения расписания 

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