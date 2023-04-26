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Город (Москва и область)     26.04.2023 08:23

Расписание поездов на МЦД-1 изменится с 29 апреля до 8 мая

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Теги:  МЦД-1  Белорусская  Савеловская  МЦД-4  строительство  электрички  график  изменения  отмена  интервалы 

26 апреля, Mossovetinfo.ru - Расписание поездов на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) временно изменится с 29 апреля до 8 мая, движения не будет на участке между Савеловским и Белорусским вокзалами, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Движения не будет на участке между Савеловским и Белорусским вокзалами. Составы на Савеловском и Белорусском направлениях будут следовать только от и до одноименных вокзалов", - говорится в сообщении. Интервалы движения увеличатся, часть поездов отменят.

Аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево с 29 апреля по 7 мая будут следовать от и до Савеловского вокзала. 29, 30 апреля, 6 и 7 мая часть рейсов в аэропорт и обратно отменят, интервалы движения увеличат.

Графики меняются для проведения работ необходимых для подготовки к открытию МЦД-4.


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Теги: 
МЦД-1  Белорусская  Савеловская  МЦД-4  строительство  электрички  график  изменения  отмена  интервалы 

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