Расписание поездов на МЦД-1 изменится с 29 апреля до 8 мая

26 апреля, Mossovetinfo.ru - Расписание поездов на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) временно изменится с 29 апреля до 8 мая, движения не будет на участке между Савеловским и Белорусским вокзалами, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.



"Движения не будет на участке между Савеловским и Белорусским вокзалами. Составы на Савеловском и Белорусском направлениях будут следовать только от и до одноименных вокзалов", - говорится в сообщении. Интервалы движения увеличатся, часть поездов отменят.



Аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево с 29 апреля по 7 мая будут следовать от и до Савеловского вокзала. 29, 30 апреля, 6 и 7 мая часть рейсов в аэропорт и обратно отменят, интервалы движения увеличат.



Графики меняются для проведения работ необходимых для подготовки к открытию МЦД-4.