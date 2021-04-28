Расписание пригородных электричек изменится в Москве в период майских праздников

28 апреля. Mossovetinfo.ru — Расписание пригородных электричек изменится в Москве и Подмосковье в период майских праздников, сообщается на официальном сайте МЖД.



Пригородные электрички, а также межрегиональные экспрессы 1 и 8 мая будут ходить по расписанию субботы, 2, 3, 9 и 10 мая - по расписанию воскресенья. 4 мая электрички будут ходить по расписанию вторника, 5 мая - по расписанию среды, 6 мая - по расписанию четверга, 7 мая - по расписанию пятницы.



С 11 мая пригородные электрички возобновят движение по обычном режиме.



Подробнее обо всех изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте РЖД в разделе «Пассажирам».