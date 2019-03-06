6 марта. Mossovetinfo.ru – Расписание работы государственных и медицинских учреждений изменится в праздничные дни с 8 по 10 марта, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Центры госуслуг «Мои документы» не будут работать в пятницу, 8 марта. В другие дни, как накануне праздника, так и 9-10 марта центры госуслуг будут работать по обычному графику: флагманские центры и дворец госуслуг на ВДНХ будут работать с 10:00 до 22:00, остальные центры с 08:00 до 20:00.
Территориальные центры соцобслуживания не будут работать 8 и 10 марта, 9 марта центры будут работать с 09:00 до 17:00.
Столичные ЗАГСы 7 и 9 марта будут работать по укороченному графику: 7 марта до 17:00, 9 марта – до 18:00. 8, 10 и 11 марта столичные ЗАГСы работать не будут.
Московские поликлиники 8 и 10 марта будут работать по графику выходного дня: с 09:00 до 16:00. Вызвать врача на дом можно будет до 15:30. 9 марта поликлиники будут работать по графику субботы – с 09:00 до 18:00. Детские поликлиники 8 и 10 марта работать не будут, однако к заболевшему ребенку можно будет вызвать врача на дом с 09:00 до 15:00. В субботу 9 марта в это же время можно будет как вызвать врача на дом, так и попасть на прием к детскому педиатру в поликлинике. Детские травмопункты будут работать в обычном режиме: с 08:00 до 22:00. Травмопункты при взрослых поликлиниках будут работать в обычном режиме: либо в часы работы поликлиник, либо круглосуточно.
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