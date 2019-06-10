10 июня. Mossovetinfo.ru – В Южном Медведково началось расселение дома в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.



Девятиэтажный дом в проезде Дежнева стал вторым расселяемым домом в районе, из 10 попавших в программу реновации. Жильцам предлагают новые квартиры в новостройках в проезде Дежнева и на улице Полярная.



Первым в Южном Медведково в рамках программы реновации начали расселять пятиэтажный дом на улице Полярная. Из 96 семей, проживающих в расселяемом доме, 89 уже заключили договора на новые квартиры.