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Город (Москва и область)     10.06.2019 11:42

Расселение дома по программе реновации началось в Южном Медведково

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Теги:  программа реновации жилья  расселение  реновация жилья  программа реновации 

10 июня. Mossovetinfo.ru – В Южном Медведково началось расселение дома в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Девятиэтажный дом в проезде Дежнева стал вторым расселяемым домом в районе, из 10 попавших в программу реновации. Жильцам предлагают новые квартиры в новостройках в проезде Дежнева и на улице Полярная.

Первым в Южном Медведково в рамках программы реновации начали расселять пятиэтажный дом на улице Полярная. Из 96 семей, проживающих в расселяемом доме, 89 уже заключили договора на новые квартиры.


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Теги: 
программа реновации жилья  расселение  реновация жилья  программа реновации 

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