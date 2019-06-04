4 июня. Mossovetinfo.ru – В Можайском районе Москвы началось расселение еще одного дома в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.



Жителям дома на улице Толбухина предлагают новые квартиры в новостройках на улицах Красных Зорь и Гжатская.



Дом на улице Толбухина стал шестым в Можайском районе, который начали расселять в рамках программы реновации. В предыдущих пяти расселяемых домах 90% семей уже заключили договора с департаментом городского имущества, и стали правообладателями нового жилья.



Всего в программу реновации в Можайском районе Москвы включено 148 домов.