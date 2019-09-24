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Город (Москва и область)     24.09.2019 12:45

Расселение пятиэтажки по программе реновации началось в районе Проспект Вернадского

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Теги:  программа реновации жилья  расселение  реновация жилья  Проспект Вернадского  программа реновации  пятиэтажки 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Расселение пятиэтажного жилого дома по программе реновации жилья началось в районе Проспект Вернадского, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Жителям пятиэтажки на улице Лобачевского вручено 40 писем с предложением равнозначного жилья. Новые квартиры жильцам расселяемой пятиэтажки предлагают в новостройке на Проспекте Вернадского.

Это уже десятая пятиэтажка в районе Проспект Вернадского, которую начали расселять по программе реновации.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  расселение  реновация жилья  Проспект Вернадского  программа реновации  пятиэтажки 

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