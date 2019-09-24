24 сентября. Mossovetinfo.ru – Расселение пятиэтажного жилого дома по программе реновации жилья началось в районе Проспект Вернадского, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Жителям пятиэтажки на улице Лобачевского вручено 40 писем с предложением равнозначного жилья. Новые квартиры жильцам расселяемой пятиэтажки предлагают в новостройке на Проспекте Вернадского.



Это уже десятая пятиэтажка в районе Проспект Вернадского, которую начали расселять по программе реновации.