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Город (Москва и область)     06.08.2020 08:07

Раздел о московских районах появился в проекте #Москвастобой

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Теги:  районы  благоустройство  #Москвастобой 

6 августа. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта #Москвастобой запущен раздел, посвященный московским районам, он расскажет о том, как преображаются районы города в рамках программы «Мой район».

Новый раздел расскажет о новых точках притяжения в городских районах, поможет сориентироваться в новых спортивных кластерах и детских площадках, порекомендует маршруты для прогулок по городу.

Уже сейчас на портале москвастобой.рф доступны 15 материалов из которых можно узнать о том, где в Москве идут эффектные световые шоу фонтанов, где расположены самые большие качели, аллеи сказочных персонажей и другие уникальные пространства, о появившихся в столице арт-объектах, о новых, благоустроенных территориях. В дальнейшем раздел будет пополняться новыми материалами.


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Карта места

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Теги: 
районы  благоустройство  #Москвастобой 

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