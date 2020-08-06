6 августа. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта #Москвастобой запущен раздел, посвященный московским районам, он расскажет о том, как преображаются районы города в рамках программы «Мой район».
Новый раздел расскажет о новых точках притяжения в городских районах, поможет сориентироваться в новых спортивных кластерах и детских площадках, порекомендует маршруты для прогулок по городу.
Уже сейчас на портале москвастобой.рф доступны 15 материалов из которых можно узнать о том, где в Москве идут эффектные световые шоу фонтанов, где расположены самые большие качели, аллеи сказочных персонажей и другие уникальные пространства, о появившихся в столице арт-объектах, о новых, благоустроенных территориях. В дальнейшем раздел будет пополняться новыми материалами.
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