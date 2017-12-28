Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Город     29.12.2017 09:21

Раздел «У меня идея», запустят на портале «Наш город» - Собянин

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  Наш город  Собянин  у меня идея 


29 декабря. Mossovetinfo.ru - По предложению активных пользователей портала «Наш город» с 2018 года на сервисе будет запущен раздел «У меня идея», Об этом в своем официальном аккаунте @MosSobyanin в микроблоге Ttwitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«С будущего года запустим на портале #Нашгород новый раздел «У меня идея». Каждый москвич сможет поделиться мнением, как улучшить двор, парк или улицу. Это предложили активные пользователи сервиса», - сообщил Собянин.


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  Наш город  Собянин  у меня идея 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:37 Город Станция метро «Ховрино» откроется в ближайшие дни

11:11 ЧП, криминал Автобус протаранил остановку на северо-западе Москвы

09:21 Город Раздел «У меня идея», запустят на портале «Наш город» - Собянин

08:55 Власть Яшина за «собрание граждан» в центре Москвы оштрафовали на 30 тыс. руб.

08:34 Власть Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Актуальные материалы

20:49 В России Инициативная группа выдвинула Путина на выборы-2018

07:31 Город Новый год-2018. Точки запуска фейерверков в Москве

18:09 Партинформ ЕР не отдаст свои голоса конкурентам для прохождения мунфильтра на выборах мэра Москвы

В блогосфере

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru