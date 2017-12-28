Раздел «У меня идея», запустят на портале «Наш город» - Собянин



29 декабря. Mossovetinfo.ru - По предложению активных пользователей портала «Наш город» с 2018 года на сервисе будет запущен раздел «У меня идея», Об этом в своем официальном аккаунте @MosSobyanin в микроблоге Ttwitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



«С будущего года запустим на портале #Нашгород новый раздел «У меня идея». Каждый москвич сможет поделиться мнением, как улучшить двор, парк или улицу. Это предложили активные пользователи сервиса», - сообщил Собянин.