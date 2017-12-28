Другие материалы
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Город
29.12.2017, 11:37
Станция метро «Ховрино» откроется в ближайшие дни
29 декабря. Mossovetinfo.ru - На станции «Ховрино» Замоскворецкой линии метро идут последние приготовления к открытию Сейчас проходит настройка устройств пассажирской автоматики, обучение персона...
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Город
29.12.2017, 09:21
Раздел «У меня идея», запустят на портале «Наш город» - Собянин
29 декабря. Mossovetinfo.ru - По предложению активных пользователей портала «Наш город» с 2018 года на сервисе будет запущен раздел «У меня идея», Об этом в своем официальном аккаунте @MosSobyanin ...
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Город
28.12.2017, 17:27
Назван топ-10 самых популярных моделей машин на вторичном рынке Москвы
28 декабря. Mossovetinfo.ru – Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг самых популярных подержанных машин на авторынке Москвы по итогам 2017 года. Самыми популярными подержанными...