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Город (Москва и область)     19.12.2022 10:19

Разрабатывается проект тоннеля для электричек под центром Москвы протяженностью 12 километров

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Теги:  Москва  МЦД-5  тоннель 

19 декабря, Mosovetinfo.ru - Для соединения двух путей МЦД-5 разрабатывается проект строительства подземного участка протяженностью 12 километров под центром Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Для соединения двух направлений железной дороги – Ярославского и Павелецкого – нужно пройти 12 километров фактически в центральной части города. Одним из лучших вариантов представляется сделать это под землей, с помощью двух крупных тоннелей", – сказал заммэра.

Предполагается, что тоннель будет с четырьмя пересадочными станциями.

Решение о его создании тоннеля будет принято после оценки всех возможных вариантов реализации с учетом их стоимости.

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Карта места

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Теги: 
Москва  МЦД-5  тоннель 

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