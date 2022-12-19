Разрабатывается проект тоннеля для электричек под центром Москвы протяженностью 12 километров

19 декабря, Mosovetinfo.ru - Для соединения двух путей МЦД-5 разрабатывается проект строительства подземного участка протяженностью 12 километров под центром Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.



"Для соединения двух направлений железной дороги – Ярославского и Павелецкого – нужно пройти 12 километров фактически в центральной части города. Одним из лучших вариантов представляется сделать это под землей, с помощью двух крупных тоннелей", – сказал заммэра.



Предполагается, что тоннель будет с четырьмя пересадочными станциями.



Решение о его создании тоннеля будет принято после оценки всех возможных вариантов реализации с учетом их стоимости.