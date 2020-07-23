23 июля. Mossovetinfo.ru – Развитие территорий, прилегающих к маршрутам МЦД-1 и МЦД-2, будет завершено к 2025 году, рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По словам Княжевской, реализация проекта развития территорий рассчитана на несколько этапов.
«Согласно планам правительства Москвы, второй этап планируется завершить в 2022 году, третий и четвертый — в 2024–2025 годах», - приводит слова Княжевской АГН «Москва».
К 2025 году на первых двух маршрутах МЦД будут завершены прокладка выделенных путей, реконструкция существующих платформ и строительство новых станций. Кроме того, территории возле станций озеленят, обустроят новые системы освещения, разделят потоки пешеходов и велосипедистов.
Всего в рамках проекта развития территорий возле МЦД, планируется благоустроить около 500 гектаров городских территорий.
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