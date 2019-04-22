Другие материалы
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Город (Москва и область)
22.04.2019, 13:18
Развитие транспортной системы Москвы затронет пригороды города - Собянин
22 апреля. Mossovetinfo.ru – Развитие транспортной системы Москвы затронет не только Москву, но и пригороды города, заявил мэр Столицы Сергей Собянин на церемонии закрытия Международного саммита по...
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Город (Москва и область)
22.04.2019, 10:53
Ледовый дворец «Кристалл» в Лужниках откроют в 2020 году
22 апреля. Mossovetinfo.ru – Ледовый дворец «Кристалл» на территории спорткомплекса «Лужники» будет построен в 2020 году, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра...
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Город (Москва и область)
22.04.2019, 10:33
Более 3,6 тысячи москвичей предпенсионного возраста пройдут обучение в 2019 году
22 апреля. Mossovetinfo.ru –В 2019 году бесплатное обучение в службе занятости пройдут более 3,6 тысячи москвичей предпенсионного возраста, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя гл...