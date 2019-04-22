22 апреля. Mossovetinfo.ru – Развитие транспортной системы Москвы затронет не только Москву, но и пригороды города, заявил мэр Столицы Сергей Собянин на церемонии закрытия Международного саммита по закрытию общественного транспорта.



По словам Собянина, главной задачей городских властей является не только развитие транспортной инфраструктуры внутри МКАД, но и обеспечение качественным современным транспортом жителей московских пригородов и ближайших районов Московской области.



Собянин отметил, что при работе по развитию транспортной системы города, не было противопоставления автомобилистов и общественного транспорта, поэтому параллельно решались обе задачи – как развитие системы общественного транспорта, так и развитие дорожной инфраструктуры для автомобилистов.



Мэр Москвы заявил, что уже сейчас крупные города обеспечивают треть мирового ВВП, а в дальнейшем они будут обеспечивать 50% прироста экономики. Однако решение этой задачи возможно только если города будут мобильными. По мнению Собянина, обеспечение мобильности в мегаполисах станет главным вызовом для крупных городов.