28 марта. Mossovetinfo.ru – Реконструкция развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе начнется в 2022 году, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Как сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев, с помощью конкурса была определена подрядная организация, которая выполнит проект реконструкции. Победителем конкурса стало ООО «Мост». Подрядчик должен разработать проект реконструкции развязки в течение 20 месяцев, после заключения контракта.
В ходе работ планируется построить и реконструировать около 3 километров дорог, построить левоповоротный съезд с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД, а также левоповоротный съезд с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе по направлению в центр. Также планируется построить 430-метровый путепровод, и боковой проезд на МКАД, протяженностью 500 метров.
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