Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     28.03.2019 14:51

Развязку МКАД с Алтуфьевским шоссе начнут реконструировать в 2022 году

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  дороги  развязки  МКАД  Алтуфьевское шоссе  реконструкция 

28 марта. Mossovetinfo.ru – Реконструкция развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе начнется в 2022 году, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Как сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев, с помощью конкурса была определена подрядная организация, которая выполнит проект реконструкции. Победителем конкурса стало ООО «Мост». Подрядчик должен разработать проект реконструкции развязки в течение 20 месяцев, после заключения контракта.

В ходе работ планируется построить и реконструировать около 3 километров дорог, построить левоповоротный съезд с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД, а также левоповоротный съезд с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе по направлению в центр. Также планируется построить 430-метровый путепровод, и боковой проезд на МКАД, протяженностью 500 метров.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
дороги  развязки  МКАД  Алтуфьевское шоссе  реконструкция 

Возврат к списку

Лента новостей

15:11 Город (Москва и область) Публичные слушания по проектам кварталов реновации начались в Москве

14:51 Город (Москва и область) Развязку МКАД с Алтуфьевским шоссе начнут реконструировать в 2022 году

13:13 Происшествия Уголовное дело возбуждено после падения футбольных ворот на 11-летнего мальчика в ТиНАО

13:05 Власть Медведев подписал постановление о создании инновационного центра МГУ «Воробьевы горы»

12:44 В России Автошколы будут обязаны согласовывать с ГИБДД программы обучения

Актуальные материалы

07:49 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в апреле

21:08 Общество Климатическая весна придет в Москву в конце марта

17:10 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июне

07:41 Общество Встречи префектов с жителями 27 марта. Адреса

20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка

10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом

10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru