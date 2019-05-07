7 мая. Mossovetinfo.ru – Развязку МКАД с улицей Генерала Дорохова завершат на год раньше срока, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства развязки.



Новая развязка должна улучшить транспортную доступность районов Солнцево и Заречье, кроме того, она будет интегрирована с Северо-Западной хордой, что улучшит транспортную ситуацию в этом районе города. Строительство развязки началось в феврале 2018 года. По плану строительство развязки должно быть завершено в 2020 году, однако, по словам Собянина развязка будет готова уже в 2019 году.



Собянин отметил, что строительство новых развязок дает серьезные изменения по движению на МКАД. Всего на МКАД должно быть построено 20 развязок. 14 из них уже построены, две строятся, еще четыре находятся в стадии проектирования.