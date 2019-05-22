22 мая. Mossovetinfo.ru – На Москве реке начали курсировать 10 речных трамвайчиков-кабриолетов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Речные трамвайчики окрашены в яркие цвета и названы в честь различных цветов: «Подсолнух», «Василек», «Орхидея», «Астра» и других.
Все трамвайчики оборудованы системами климат-контроля и телескопической крышей, которая в случае хорошей погоды может раздвигаться или сворачиваться.
Трамвайчики будут ходить ежедневно с 11:00 до 01:00 по двум маршрутам: от гостиницы «Украина» или от Парка Горького до Новоспасского моста. Сесть на трамвайчики можно будет также у Киевского вокзала, Большой спортивной арены «Лужников», Воробьевых гор, Парка Горького, Большого Каменного моста, парка «Зарядье» и Новоспасского моста. Перевозить пассажиров и туристов новые трамвайчики будут до октября.
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